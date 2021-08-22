7 aylık hamile anne ve bebeği Kovid-19 kurbanı

Bingöl
'de
7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan Hülya Koca
ve sezaryenle alınan bebeği yaşamını yitirdi. Bingöl'de 11 ay önce evlenen Hülya Koca, hamileliğinin 7'nci ayında rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan tahlillerde koronavirüs testi pozitif çıkan Koca'nın, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Annenin durumunun riske girmesi üzerine sezaryenle alınan ve virüs kaptığı belirlenen bebek, doktorların çabalarına rağmen 4 gün önce öldü. Tedavisine devam edilen anne Koca da dün hayatını kaybetti. Anne ile bebeği yan yana defnedildi. Yakınları, Hülya Koca'nın hamile olduğu için aşı olmayı reddettiğini ileri sürdü.