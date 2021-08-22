Adıyaman’da Antrenör Gelişim Semineri düzenlendi

Düzenlenen seminere TÜFAD Adıyaman Şube başkanı Yılmaz Aslan, TFF Adıyaman İl Temsilcisi Ali Can Çelik, ASKF Adıyaman İl Temsilcisi Cenap Taşkın, Saha Komiserleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı Naif Dünek, Antrenörler ve Eğitimciler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başlayan eğitim seminerinde Adıyaman Üniversitesinden Hakem İl Başkanı Doç. Dr. Sermet Toktaş Futbolda değişen oyun kuralları, hakem ve oyuncu iletişimi, Adıyaman Üniversitesinden Doç. Dr. Aykut Dündar Pandemi Döneminde sporcu sağlığı ve beslenmesi, UEFA Pro Lisanslı Antrenör Mehmet Nuri Sever Antrenör ve Liderlik, Futbolda Pas, Destek ve güncel kuvvet antrenmanları, Adıyaman Üniversitesinden Doç. Dr. Fatih Murathan Futbolda Yıllık, aylık, haftalık ve günlük antrenmanların periyotlanması, Futbolda antrenman ve bir günlük antrenman planı, UEFA B Lisanslı Kaleci Antrenörü Zeynel Alkan ise Futbolda kaleci temel duruşları ve yan top antrenmanları konularında bilgiler verdi.

TÜFAD Adıyaman şubesi olarak eğitim seminerlerine önem verdiklerini dile getiren şube başkanı Yılmaz Aslan; "İki yılda bir yapılan sürekli ve zorunlu antrenör gelişim seminerlerini bizlerde ilimizde gerçekleştiriyoruz. Bundan önce UEFA lisanslı antrenör arkadaşlarımızın seminerini yaptık. Şuanda da bütün amatör lisanslı antrenörler ile UEFA lisanslı antrenörleri bir araya getirerek bu semineri yapıyoruz. Bu semineri de ilimizde yakın zamanda kaybettiğimiz iki spor hocamızın ismini vererek gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ki futbol sürekli gelişen bir spor dalı, bilimle iç içe olan bir spor dalı. Bu bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek içinde bu gelişim seminerlerini tertip ediyoruz" diye konuştu.