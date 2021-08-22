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Giriş Tarihi: 22.8.2021 16:02

Alanya'da uyuşturucuyla yakalandı tutuklandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da uyuşturucuyla yakalandı tutuklandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 600 gram esrar maddesiyle yakalanan 1 kişi sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Cikcilli Mahallesi 116. sokak üzerinde bulunan bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen KOM ekipleri yaptıkları aramalarda 600 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili A.Ö. (34) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince Uyuşturucu Ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Alanya'da uyuşturucuyla yakalandı tutuklandı
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