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Giriş Tarihi: 22.8.2021 17:45

Annesini öldüren zanlı adliyede

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Annesini öldüren zanlı adliyede

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı annesini 10 yerinden bıçaklayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye'de 30 yaşındaki E.D, yemek başında tartıştığı annesini 10 yerinden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri 61 yaşındaki G.D'nin hayatını kaybettiğini belirlerken evde bulunan şüpheli E.D. güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Öz annesinin katil zanlısı olan E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Muğla Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan G.D'nin cenazesinin ise eşi tarafından teslim alınarak Balıkesir'e götürüldüğü öğrenildi.

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Annesini öldüren zanlı adliyede
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