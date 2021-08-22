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Giriş Tarihi: 22.8.2021

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya’da vaka sayıları düştü

AA
Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya’da vaka sayıları düştü
Nüfusa göre aşılama oranının yüksek seviyede olduğu Trakya'da, vaka sayılarında düşüş yaşandı. Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Edirne 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ 8'inci sırada yer alıyor. Aşılamanın başlamasından bugüne Edirne'de 620 bin 412, Kırklareli'nde 524 bin 230, Tekirdağ'da 1 milyon 331 bin 110 olmak üzere, Trakya'da toplam 2 milyon 475 bin 752 doz aşı yapıldı. 7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, bir önceki haftaya kıyasla Trakya'da düşüş gösterdi. Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 191.51 olan Edirne'de, son verilere göre bu rakam 74.06'ya geriledi.
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Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya’da vaka sayıları düştü
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