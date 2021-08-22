Aşılarını olan çocuklardan büyüklere çağrı: Lütfen aşı olun

Aydın
'da
Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılarını olan 18 yaş altındaki çocuklar, büyüklerine ve yaşıtlarına "Lütfen aşınızı olsun" çağrısında bulundu. Aydın, 7-13 Ağustos'taki vaka sayılarında 100 bin kişide 38.69 oranla en düşük vakanın görüldüğü il olarak kayda geçti. İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Gençlerdeki bu ilginin ilimizdeki aşılama yüzdesine çok fazla katkıda bulunacağını öngörüyoruz" değerlendirmesini yaptı. Aydın Devlet Hastanesi
'nde aşı olan 17 yaşındaki Kağan Ilgaz, "Aşı olma konusunda endişeleri olanlar komplo teorilerine inanmasınlar. Gerçek profesörlere inansınlar" derken, 13 yaşındaki Ecem Çetin ise "Kovid-19 var ve bu bir gerçek. Aşı olmazsak bu hastalığı yenemeyeceğiz. Bunu yenmemiz için lütfen herkes aşı olmaya gitsin" ifadelerini kullandı.