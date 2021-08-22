Böbrek naklinden sonra ikiz annesi oldu

Gaziantepli Rabia Öztürk
(30), 13 yıl önce ikiz bebeklere gebeyken yaşadığı ciddi böbrek yetmezliği nedeniyle hamileliğinin sonlandırılması kararını gözyaşlarıyla onaylamıştı. Pes etmeyen Öztürk uzun süren diyaliz sürecinin ardından böbrek nakliyle yeniden hayata tutundu. Doktorların onay vermesiyle tüp bebek yöntemiyle yeniden hamile kalan genç kadın ikiz bebek sahibi oldu. Rabia Öztürk'e 10 yaşında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. İlaç tedavisi görmeye başlayan Öztürk, henüz 16 yaşında iken görücü usulüyle tanıştığı Mustafa Faruk Öztürk
'le evlendi. Evliliğin ilk yılında ikizlere hamile kalan genç annenin hamileliğine, böbrek hastalığı nedeniyle doktorları karşı çıktı. Hamilelik sonlandırıldı. Yaşadığı zorluklara rağmen pes etmeyen ve periton diyaliz tedavisini sürdüren Öztürk, 5 yıl önce SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde kadavradan yapılan böbrek nakliyle yeniden hayata tutundu. Tekrar hamile kalan Öztürk, sezaryenle doğan bebeklerine Reşat İsa ve Fatıma Hülya isimlerini verdi. Rabia Öztürk SABAH'a konuştu: 3 yıl sonra doktorlarım kontrollü bir hamilelik geçirebileceğimi söyleyince tüp bebek tedavisiyle hamile kaldım. Hamileliğin 33. haftasında bebeklerim dünyaya geldi. İkiz bebeklerimi hayati riski nedeniyle içimden gelmeyerek aldırtmıştım, Allah bana yeniden ikiz bebek verdi.
'DEVLETİMİZ İLAÇLARI KARŞILADI'
Mustafa Faruk Öztürk (48) ise "Devletimizin bu uzun süreçte bize maddi manevi desteği çok büyük. Yılardır eşimin kullandığı ilaçları devletimiz karşıladı. Allah devletimizden razı olsun" dedi.