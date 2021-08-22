Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online MPİ ile 21 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gözler MPİ resmi sitesine çevrildi. Milyonlar Çılgın Sayısal Loto çekilişi için sonuçların açıklanacağı o saati bekleyişe geçerken kazanan numaralar şimdiden merak ediliyor. Öte yandan ikramiyenin devretmesiyle beraber 199 Milyon TL'yi bulması Şans oyunu severlerin de oldukça dikkatini çekiyor. Bu noktada "21 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte bilet sorgulama ekranı ve detaylar...