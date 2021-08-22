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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online MPİ ile 21 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.8.2021 09:07 Son Güncelleme: 22.8.2021 09:07

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online MPİ ile 21 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online MPİ ile 21 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

199 Milyon TL’yi aşkın büyük ikramiye için gözler Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. Sisal Şans tarafından haftanın iki günü düzenlenen çekilişte ikramiyenin bu denli büyümesiyle beraber katılım da hat safhaya ulaştı. Bu kapsamda akşam saatleriyle beraber bilet dolduran binlerce vatandaş “21 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango (MPİ) ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gözler MPİ resmi sitesine çevrildi. Milyonlar Çılgın Sayısal Loto çekilişi için sonuçların açıklanacağı o saati bekleyişe geçerken kazanan numaralar şimdiden merak ediliyor. Öte yandan ikramiyenin devretmesiyle beraber 199 Milyon TL'yi bulması Şans oyunu severlerin de oldukça dikkatini çekiyor. Bu noktada "21 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte bilet sorgulama ekranı ve detaylar...

Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online MPİ ile 21 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
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