İstanbul Beyoğlu
'nda bir apartmanın girişindeki atık su çukurundan dışarı sarkan çıplak elektrik kablosu can aldı. Suriyeli 29 yaşındaki Cıwan Esmael adlı kadın, apartmana gireceği sırada çıplak kabloya basınca elektrik akımına kapıldı. Çevreden geçenlerin yardımıyla hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında karakolda ifade veren bir görgü tanığı, kadını 4 yıldır tanıdığını söz konusu olayın yaşandığı apartmanda ağabeyi ve kız kardeşiyle birlikte yaşadıklarını, olay günü evine gittiği sırada Esmael'in üzerinin ıslak bir şekilde yerde yattığını görünce derhal hastaneye götürdüğünü anlattı