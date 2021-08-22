Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına 5 bin 872 personel alımı yapılacağını açıkladı. Erdoğan paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından MEB 5 bin 872 personel alımı süreci hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2021 MEB aşçı ve yardımcı destek personel alımı ne zaman olacak, başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...