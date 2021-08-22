Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına 5 bin 872 personel alımı yapılacağını açıkladı. Erdoğan paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından MEB 5 bin 872 personel alımı süreci hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2021 MEB aşçı ve yardımcı destek personel alımı ne zaman olacak, başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 5 bin 872 personel alımı sürecine ilişkin detaylar henüz belli olmadı.
Yakın bir süre içerisinde başvuru tarihleri, gereken şartlar ve diğer detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.
Detaylar belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
DESTEK PERSONELİ NE İŞ YAPAR?
Destek personeli yardımcı hizmetler bölümündeki destekleyici görevleri yapan personellere denmektedir. Destek personeli temizlik, kurum içi ihtiyaçlar, çay kahve gibi hizmetlere cevap vermektedir. Diğer yandan sosyal konularda da destek beklenmektedir.