Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MEB'e 5 bin 872 personel alımı müjdesi! MEB aşçı ve yardımcı destek personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 22.8.2021 13:30 Son Güncelleme: 22.8.2021 13:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MEB'e 5 bin 872 personel alımı müjdesi! MEB aşçı ve yardımcı destek personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MEB’e 5 bin 872 personel alımı müjdesi! MEB aşçı ve yardımcı destek personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu. Erdoğan'ın yaptığı bu son dakika açıklamasının ardından MEB aşçı ve yardımcı destek personel alımı ne zaman yapılacak, başvurusu nasıl yapılır konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 5 bin 872 MEB personel alımı ile ilgili bilgiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına 5 bin 872 personel alımı yapılacağını açıkladı. Erdoğan paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından MEB 5 bin 872 personel alımı süreci hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2021 MEB aşçı ve yardımcı destek personel alımı ne zaman olacak, başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

MEB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 5 bin 872 personel alımı sürecine ilişkin detaylar henüz belli olmadı.

Yakın bir süre içerisinde başvuru tarihleri, gereken şartlar ve diğer detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

Detaylar belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

DESTEK PERSONELİ NE İŞ YAPAR?

Destek personeli yardımcı hizmetler bölümündeki destekleyici görevleri yapan personellere denmektedir. Destek personeli temizlik, kurum içi ihtiyaçlar, çay kahve gibi hizmetlere cevap vermektedir. Diğer yandan sosyal konularda da destek beklenmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MEB'e 5 bin 872 personel alımı müjdesi! MEB aşçı ve yardımcı destek personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA