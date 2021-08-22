Ankara’da dayak yiyen kızın yeni videosu çıktı! Bu görüntüler herkesi şaşırttı!

Yurttan arkadaş olan 17 yaşındaki T.Y. ile 15 yaşındaki H.A. aralarında çıkan anlaşmazlığı çözmek için buluştu. Akşam buluşma noktasına erkek arkadaşı ile gelen T.Y., H.A.'yı otomobile bindirip, ıssız bir yere götürdü. Burada T.Y., H.A.'yı kıyafetlerini çıkartarak adeta dehşeti yaşattılar. Genç kızı saçından tutup yumruklarla dövdüler ardından soyundurup kayda aldılar. Üstelik dayağı atan ve şiddete maruz kalan da çocuk yaşta olması rağmen ayırmak yerine tüm olanı bitenin kayda alan 30 yaşındaki Ramazan D. ise tehdit ettiği görüldü.

Şiddete maruz kalan genç kız videoyu çeken Ramazan D.'ye "Ağabey yapma; çoluğun çocuğun var ağabey, ben öksüzüm" şeklindeki yalvarması da duyuldu. Video çeken Ramazan D. ise genç kıza, "Panolunu indir. Çamaşırını çıkar" dediği duyulurken, genç kız ise, "Ağabey bu benim namusum" diyerek yalvardı. Bunun üzerine Ramazan D. tehdit ederek "indirmezsen ben seni döverim" dediği görüntülere yansıdı.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. H.A. adlı kızı kıyafetlerini çıkarttırıp darbeden T.Y. ile bu sırada cep telefonu ile görüntü çeken erkek arkadaşı Ramazan D. (30) jandarma tarafından gözaltına alındı. H.A. da ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

MAĞDUR KIZ BU SEFER BAŞROLDE

Soruşturma devam ederken bu seferde o gruba ait başka bir görüntü ortaya çıktı ve bu kadarı da olmaz dedirtti. Dayak yiyen 15 yaşındaki H.A.'a ait başka bir video da bu sefer mağdur olan değil dayak atan üstelik o da bir başka genç kızı hem dövüyor hem de soyundurmaya çalışıyor. Görüntülerde 15 yaşındaki H.A. altına aldığı kızın kafasına defalarca yumruk vururken diğer arkadaşına pantolonu çıkarması yönünde uyarılarda bulunuyor. Çevresinde kavgayı ayrılmaya çalışsalar da H.A. kızı dövmeye devam ediyor.