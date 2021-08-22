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Giriş Tarihi: 22.8.2021 11:58

DEAŞ’lının cep telefonundan canlı bomba yeleği yapımı çıktı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
DEAŞ’lının cep telefonundan canlı bomba yeleği yapımı çıktı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda yakalanan ve cep telefonunda canlı bomba yeleği yapımı ve kullanımıyla ilgili materyallere ulaşılan Ahmet V. ile birlikte 3 kişi tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden Ahmed V'nin telefonunda yapılan incelemede canlı bomba yeleği yapımının anlatıldığı 52 sayfalık belgeye ulaşıldığı öğrenildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü soruşturmada; terör örgütü DEAŞ'ın kentteki faaliyetlerini mercek altına aldı. Gerekli delilileri toplayan polis 18 Ağustosta operasyon düzenleyerek hakkında gözaltı kararı verilen 7 Suriyeliden 6'sı kıskıvrak yakalandı. Ekipler, evlerdeki dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Zanlılar Ali M. (42), Ahmed Ali Eyüp N. (42), Mahmud H. (32), Yusuf A. (21), Abdulkerim U. (41) ve Ahmed V'nin (33) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

Polisin şüphelilerden Ahmed V.'nin telefonunda yaptığı incelemede canlı bomba yeleği yapımının anlatıldığı 52 sayfalık belgeye ulaşıldığı öğrenildi. Aynı operasyonda yakalanan Mahmut H.'nin de (32) çatışma bölgelerinde elinde uzun namlulu silahla çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Zanlılardan Ali M. ve Ahmed Ali Eyüp N. savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlı tutuklandı.

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DEAŞ’lının cep telefonundan canlı bomba yeleği yapımı çıktı
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