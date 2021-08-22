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Giriş Tarihi: 22.8.2021 16:02

Devletin zirvesinden Bağcılar Belediyesi’ne teşekkür

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Devletin zirvesinden Bağcılar Belediyesi’ne teşekkür

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Batı Karadeniz’de sel felaketinin yaşandığı bölgeye ilk gidenlerden olan Bağcılar Belediyesi ekiplerini Abana’da ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Oktay ve Gül, özverili hizmetlerinden dolayı belediye personelini takdir ederken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya da selamlarını iletti.

Bağcılar Belediyesi Türkiye'yi yasa boğan ve ölü sayısının 82 olduğu Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki yardım çalışmalarını sürdürüyor. Arama-kurtarma konusunda uzman 30 kişilik personel, 2 adet su tankeri, 1 kuka, 1 CSB iş makinesi, 1 kamyon, 15 dalgıç motopomp, 2 arazi aracı ve nakliye kamyonuyla bölgede büyük mücadele veriyor.

PERSONELİ ZİYARET ETTİLER

Afet bölgesinde canla başla mücadele eden ekiplerin, bugün çok önemli misafirleri vardı. Kastamonu'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Abana'da Bağcılar Belediyesinin arama-kurtarma-temizlik takımını ziyaret etti. Ekiplerden yaptıkları çalışmaları hakkında bilgi alan Oktay ile Gül, afet bölgesinde yorulmak bilmeden büyük bir fedakarlık örneği gösteren Bağcılar Belediyesi personelini takdir etti. Oktay ve Gül, bu değerli yardım organizasyonun başında bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya selamlarını iletti.

YARALARI SARMAK İÇİN BÖLGEYE KOŞTUK

Bağcılar ailesi olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya devam edeceklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Mesai arkadaşlarımızı ziyaret ederek onlara moral veren Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a ve Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e teşekkür ederiz. İnsanlığın dara düştüğü her yerde olmaya çalışıyoruz. Yangında olduğu gibi selden sonra da seferber olduk. Yaraları sarmak için uzman ekiplerimizle bölgeye koştuk." dedi.

11 Ağustos'taki felaketin ardından bölgeye giden Bağcılar Belediyesi personeli, görev aldığı noktalarda yardım elini uzatmaya devam ediyor.

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Devletin zirvesinden Bağcılar Belediyesi’ne teşekkür
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