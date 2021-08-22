Eğitimciler müjdeden memnun

Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin merakla beklediği yüz yüze eğitim haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından verdiği müjde, eğitim camiasında büyük destek gördü. Erdoğan'ın "Yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız öğretmenleri ile çalışmaya başlayacaklar" sözlerini değerlendiren eğitimciler yüz yüze eğitime başlanması kararından çok memnun olduklarını dile getirdiler.

OKULLARIMIZ SOSYAL HAYATTA EN KORUNAKLI YERLER

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi sendika olarak okulların açılmasını istediklerini belirterek, uzaktan eğitim bir imkân sunmuş olsa da yüz yüze eğitime göre öğrenme kayıplarının uzaktan eğitimde daha fazla olduğunu söyledi. Selvi sözlerine şöyle devam etti: "Dünyadaki araştırma örneklerini incelediğimizde gördük ki yüz yüze eğitimin karşılığı yalnızca uzaktan eğitim ile telafi edilemiyor. Onun için de yapılması gereken şey yüz yüze eğitime başlanabilecek seviyede tedbirlerimizi alarak bir an önce yüz yüze eğitime başlanması. Okullarımız sosyal hayat içerisinde en korunaklı yerler. Biz Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, okulların açılması çok önemliydi. Bu hususta Milli Eğitim Bakanlığı'nın inisiyatif almasının motor gücü Cumhurbaşkanımızın kararlılığıydı."



Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi

UZAKTAN EĞİTİM ASLA YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YERİNİ TUTMAZ

Tüm öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının, akademisyenlerin ve üniversite çalışanlarının aşı programına alınması hususunu ilk andan itibaren gündeme getirdiklerini anlatan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan; "Uzaktan eğitim asla yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Öğretmenlerimiz elbette bu süreçte insanüstü gayret sarf ederek çocuklarımızın öğrenme kaybı yaşamaması için ellerinden geleni yaptı. Ancak öğrenme kaybının ve öğrenme eksikliğinin önüne geçmek tam anlamıyla mümkün olamadı. Bu nedenle okulların 6 Eylül tarihinde yüz yüze olarak açılması kararını destekliyor ve önemli buluyoruz. Tüm öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımızın kendi sağlığını ve başkalarının sağlığını riske etmemek için aşı olmalarını önemsiyoruz." dedi.