Ellibeş: “Türkiye’de göçmenden fazla muhalefetin göçmen yalanı var”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince İlçesinde vatandaşları ziyaret etti. Ellibeş'in gündeminde göçmen meselesi vardı. Türkiye'nin göçmen sorunuyla hem sınırda, hem de sınır ötesi bu göçlere neden olan ülkelerde istikrarı sağlamak amacıyla sıkı bir çalışma gerçekleştirdiğini ancak muhalefetin kamu düzenini bozmaya yönelik bu çabaların üstünü daha fazla yalanla ve yanlış bilgilerle örtme gayreti içinde olduğunu kaydetti.

SİYASİ ÇIKAR AMAÇLI SUİSTİMAL VAR

"ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye başlaması ve Taliban'ın artan hareketliliğiyle başlayan göç dalgası, Taliban'ın yönetimi ele almasıyla artarak sürmekte, İRAN üzerinden AVRUPA'ya iltica etmek için harekete geçen Afgan göçmenler dünya gündeminde yer almaya devam etmektedir. Bu durum Türkiye'deki muhalif çevrelerce siyasi çıkar sağlayabilmek amacıyla suistimal edilmektedir. Türkiye'nin Afgan göçüyle mücadele etmediği söylemi asılsız olduğu halde ortaya kasıtlı yalanlar atılmaktadır. İşte onlardan bazıları.. 1-) Muhalefet temsilcilerinin neredeyse tamamı ABD Başkanı John Biden ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen son görüşmede, Afganların Türkiye'ye göç etmeleri konusunda "gizli bir anlaşma" yapıldığını iddia etti. Konu üzerine ABD Büyükelçiliği hem Türkçe hem İngilizce mesaj yayınlayarak söz konusu iddiayı yalanladı. 2-) CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda bir gün ara ile iki farklı açıklama yaparak kendi kendini yalanladı. 12 Ağustos 2021 tarihli konuşmasında "Şimdi Afganistan'dan sürüler halinde, binlerce kişi geliyor" derken, 13 Ağustos 2021 tarihinde ise sınıra gidip "Sizler de tanık oldunuz, herhangi bir hareketlilik yok. Buradan herkes pasaport kontrolünden geçiyor" açıklaması yaptı. 3-) Sözcü Gazetesi ve sosyal medyadaki bazı hesaplar İzmir'de dört mülteci okulu kurulacağını iddia etti. Oysa inşa edilen okullar mülteciler için değil, AB kaynakları kullanılarak MEB tarafından 19 ilde toplam 410 okul inşaatıydı. 4-) Gazeteci Fatih Altaylı, mültecilerin Türkiye sınırından geçerek ülkeye giriş yaptığını iddia ettiği bir videoyu "Geliyorlar, Pakistan'dan da geliyorlar, Türkiye'yi bitirmeye geliyorlar" ifadelerini kullanarak paylaştı. Daha sonra söz konusu videonun eski bir tarihe ait olduğu ortaya çıktı."

"GÖÇMEN MESELESİYLE İLGİLİ KARARLILIK VE ALINAN TEDBİRLER VAR"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Afgan göçmenlerle ilgili olarak "Giderek yoğunlaşan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. Bunu önlemek için de Pakistan'la işbirliğini arttırarak sürdürmemiz gerekiyor" açıklaması, Türkiye sınırlarındaki etkin mücadelenin sürdürüleceğinin kanıtıdır. Hâlihazırda alınan tedbirler kapsamında İran sınırının Ağrı ve Iğdır illerinin bulunduğu bölümünde 125 kilometre uzunluğunda devriye yolu ve güvenlik duvarı yapılmış, Van-Hakkâri sınırlarının 19 kilometrelik bölümünde ise duvar ve yol çalışması tamamlanmıştır. 87 kilometrelik kısımda ise çalışmalar devam etmektedir. Güvenlik duvarına ek olarak 575 km. aydınlatma, 78 km. enerji nakil hattı, 93 km. tel/çit-panel çit sistemi, 153 km. alanı kapsayan kamera ve termal algılayıcı sistemleri devreye alınmıştır. Türkiye'nin sınır güvenliği için tamamlanan toplam güvenlik duvarı 993,5 km, toplam aydınlatma 913 km, kamera ve algılayıcı 293 km, elektrooptik kule ise 330 adet olmuştur. Kararlı mücadelenin süreceği mesajını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Düzensiz göçle mücadele noktasında bu etkinliğin artırılması amacıyla yoğun bir çaba harcıyoruz. Sınır güvenliğimiz tahkim etmek için farklı önlemleri devreye aldık. İran sınırımızda 4 ilimiz var: Ağrı, Hakkâri, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek. Ağrı ve Iğdır sınırındaki duvar çalışmalarını tamamladık. Hakkâri'de yarısına geldik. Van'da da çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor." diyerek Afgan göçünün önüne geçileceği ve mücadele edileceğini ortaya koymuştur."

"TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİ YIKMAK, KAMU DÜZENİNİ BOZMAK İSTİYORLAR"

"Sosyal medyada servis edilen görüntülerin aksine Türkiye Cumhuriyeti Devleti düzensiz göç ile ilgili gerekli tüm gayreti göstermektedir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılında 454 bin 662, 2020'de 122 bin, 2021'de ise 77 bin 389 düzensiz göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalanmış, bunların içinde Afgan uyruklu düzensiz göçmenlerin sayısı 2019'da 201 bin 437, 2020'de 50 bin 161, 2021'de ise 32 bin 727 olarak açıklanmıştır. Yakalanan insanlar başarılı bir şekilde ülkelerine geri gönderilmiştir. Tüm bu veriler devlet kurumları tarafından kayda geçirilmesine rağmen ısrarla sığınmacılar üzerinden tahrik edici bir dil kullanılması, muhalefet çevrelerinin insani meselelerde dahi siyasi fırsatçı politika izlediğini ortaya koymaktadır. Böylesi hassas bir meselenin politik malzeme olarak kullanılması ve nefret söylemlerinin kullanılması benzer söylemleri tetikleyerek şiddet doğurabilmekte, bu durum ise kamu düzenini bozarak ülkemizde bulunan sığınmacıları ötekileştirmektedir. Toplumsal birlikteliği tehlikeye atma ihtimalini gözetmeden siyasi çıkar elde etmeye çalışılması, etik hassasiyetler ile asla bağdaşmamaktadır. Türkiye'de göçmenden fazla göçmen yalanı dolaşmaktadır. Bütün bunlar muhalefetin sığ, yarını ve ülkesini düşünmeyen, kamu düzenini bozmaya yönelik siyasi yaklaşımından kaynaklanmaktadır."