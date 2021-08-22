Evladı tarafından katledilen annenin son sözleri yürek burktu





BİR ANDA SALDIRDI

Olay, önceki akşam saatlerinde Tuzla mahallesinde bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Emrecan Durmaz iddiaya göre, annesi Gülten Durmaz'dan para istedi.