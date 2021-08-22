"BENİ BOŞ ARAZİYE GÖTÜRÜP İNFAZ EDECEKTİ"

SABAH Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Fatma Yasak, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

Sosyal medya platformu Twiter üzerinden yaşadığı kabus dolu anları anlatan Fatma Yasak adlı kadın, şunları paylaştı. Ve film gibi kaçırılma hikayesini paylaştı. Yasak yaptığı paylaşımda; "Merhaba ben Fatma Yasak.14 Nisan 2019 tarihinde Alper Tasalı isimli şahısla evlendik. Evliliğimizin ilk 4 ayı annesi ile yaşamaya karar verdik bir işe girdim ve çalışmaya başladım. Hedefimiz kendi evimize çıkmaktı fakat hayalini kurduğum şeyler aynı şekilde gerçekleşmedi. Daha evliliğimizin ilk ayında başladı şiddet dayak hakaretler. Her akşam işten gelir yemeğimizi yer odamıza geçerdik ardından tartışma ardından dayak yeme ardından uyku ve sabah tekrar işe gitme. Bu böyle 4 aya yakın sürdü ve bu duruma eşimin annesi de defalarca tanıklık etti." dedi.

"1 YIL ÖNCE BIÇAKLI SALDIRI"

Birgün evdeyken birden kapı çalındı ve dalgınlık la kapıyı açtığımda kendisini karşımda gördüm elinde bir bıçak vardı ve bana saldırmaya başladı. 1 saat boyunca ölmemeye çabaladım birine seslenmek için kaçsam bile beni kolaylıkla yakalayabilirdi ve şuan size bu yazıyı yazamazdım diyen Yasak; " O günde öldüremedi beni. Ama son olmadı da. 1 yıl bu şekilde geçtikten sonra bana kendisinin bir ev tuttuğunu artık hayatımızın güzel geçicegini kendisinin değiştiğini söyledi. İnandım. İnanmamam gerektiğini bile bile inandım ve 2020 Ekim ayında kendi evimize çıktık. İlk birkac ay herşey güzel gibi gelirken sonrasında tekrardan gerçek yüzüyle bana geldi. Bu leblebi neden dışarda ? İnternetim kesildi ! Neden yemek yapmıyorsun ? Gibi binbir çeşit şeyden kavgalar yükselmeye başladı ve kaçınılmaz son olan şiddetle yine yüz yüze geldim. Sürekli kendisinin bana yetemedigini söyleyen bir adamla sürekli benim onu parası olmadığı için altında arabası olmadığı için aldaticagimi düşünen adamla geçen 2 yılın sonunda adalete koşmaya cesaret buldum ve 2021 Temmuz ayında eşyalarımı alarak ailemin evine geldim" dedi.

DAVA SONRASI OLAYLAR PATLADI

Kendisi ilk başta anlaşmalı boşanmayı kabul etmediğini ona 40 bin TL para verirsem kabul edeceğini söyledi. Bunun üzerine ona çekişmeli dava açacağımı ve yaptığı herşeyi anlatacağımi söyleyince anlaşmalı boşanma davasını kabul etti imza attı fakat yinede iş böyle kalmadı. Davayı açtıktan sonra yine devam eden tehdit mesajları hakaret mesajlarıyla devam eden 1 aylık süreç sonunda dün olaylar patlak verdi diyen Yasak; " 20 Ağustos 2021 tarihinde öğlen 12 çeyrek sularında ailemin evinden iş görüşmesine gitmek amaçlı çıktım. Durağa kadar minibüsle gittikten sonra durakta indim ve yürümeye başladım. Ve önümde beyaz bir araç durdu İçinden Alper Tasalı indi ve elinde silah vardı. öncelikle bana arabaya bin dedi o an kaçmak benim için ölüm olurdu ki kaçmama fırsat tanımamak adına elindeki silahı yan tarafıma doğru ateşledi ve arabaya bin diye tekrarladı. Bende binmek zorunda kaldım ve çevremizden o an polise ihbar edenler olmuş bu durumu araca binerken 3 defa KADES uygulaması üzerinden çağrı gönderdim. Araca beni bindirdikten sonra hızla yola çıktı.

"POLİSLERLE İŞ GÖRÜŞMESİ GİBİ KONUŞTUM"

Nereye gidiyoruz dediğimde Silivri'de boş bir araziye çekip önce beni sonra kendini öldürücegini dile getirdi. O sıralarda KADES'ten ihbarımı gören ekipler beni aradı. Polis olduklarını anlamaması için iş görüşmesine gideceğim yer arıyor dedim ve telefonu açtım. Polis memurlarına iş görüşmesine gelemiyorum acil Silivri tarafına gitmem gerektiğini ve şuan Silivri'ye gidiyor olduğumu belirttim. İlk başta anlayamadılar ve KADES'ten aradıklarını söylediler bende evet biliyorum adresinizi fakat gelemiyorum anlıyorsunuz dimi dediğimde anladılar. Benden WhatsApp üzerinden konum istediler. Onlara konumu hızlıca atıp mesajları silmiştim görmemesi için fakat tekrar gelen bir mesajla telefonumu elimden aldı ve polisle iletişime geçtiğimi fark etti.