Giresun’da sel şehitleri unutulmadı

Giresun'da geçtiğimiz yıl 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde menfez çökmesi sonucu 5 asker ve bir greyder operatörünün şehit olmasının birinci yıl dönümü dolayısıyla anma göreni düzenlendi.

Giresun Valiliğince düzenlenen törene Vali Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Tirebolu Kaymakamı Cevat Gün, Doğankent Kaymakamı Tuncay Karakaş, Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, siyasi parti yetkilileri, selde kaybolan iş makinesi operatörü Ali Akbulut'un ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Acı olayda çöken menfez nedeniyle jandarma aracı ve bir iş makinesi dereye yuvarlanmıştı. Dereye yuvarlanan jandarma aracındaki 5 uzman çavuş ve iş makinesi operatörü sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Aramaların ardından jandarma aracında bulunan uzman çavuş Onur Kıran, uzman çavuş Erdem Çıtır, uzman çavuş Aykut Variyenli, uzman çavuş Burak Tok, uzman çavuş Sami Yılmaz ve iş makinesi operatörü Ali Akbulut'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Felaketin ardından çöken köprü yeniden yapılarak "6 Şehitler Köprüsü" ismi verilerek hizmete açılmıştı.

Sel felaketinin sene-i devriyesinde felakette hayatını kaybeden 5 uzman çavuş ve iş makinesi operatörü "6 Şehitler Köprüsü" üzerinde Giresun Valiliği tarafından anma programı düzenlendi. Programda şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

"ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ"

Törende konuşan Vali Ünlü, "22 Ağustos 2020 yılında Giresun ilimizde yaşadığımız sel felaketinin seneyi devriyesindeyiz. Geçen sene bulunduğumuz yerde yaşadığımız büyük bir afetin olduğu yerdeyiz. Yaşanan afette yıkılan ve Aralık ayında yenisini yaptığımız 6 Şehitler köprüsü üzerindeyiz. Geçen sene görevlerini icra etmeye giderken buradaki menfezin çökmesi sonucu şehadete eren 5 jandarma personelimiz ve bir greyder operatörümüzün şehit olduğu bölgedeyiz. Bizler bugün, bu acıları yaşayan millet olarak, Giresunlular olarak onların aziz hatıraları önünde dua etmeye, onları burada saygıyla, şükranla yâd etmek için toplanmış durumundayız. Acımız ilk günkü gibi taze. O gün burada 6 şehidimizle birlikte 15 vatandaşımızı sel felaketinde kaybettik. Onların acılarını hala yüreğimizde yaşıyoruz. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi, vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Bu acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Devletimiz ülkemizde yaşanan tüm afetlerin yaralarını sarmaya büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor." dedi.