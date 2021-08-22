Hamidiye diye çeşme suyu satıldı!

AĞAÇLARIN ARASINA KAMUFULE EDİLDİ

Jandarma ekipleri kısa süre sonra boruların birkaç metre ötedeki doğal kaynak su dolum tesisine uzandığını belirledi. Ekipler bunun üzerine tesise baskın düzenledi. Tesiste dolum sırasında kaynak suyunun yanı sıra kuyu suyunun da arıtılarak kullanıldığı tespit edildi. Ağaçların arasında kamufle edilmiş su arıtma makinesine giden kaçak bir kapı olduğu görüldü. Tesis yöneticileri ile görüşen jandarma ekipleri, işletmenin gerekli ruhsat ve çalışma belgelerini istedi.

SEÇİMDEN SONRA FAALİYETE GEÇMİŞ

Olay yerine il sağlık ekipleri sevk edildi. İşletme tesisinin dışındaki ormanda bulunan yapı ve arıtma düzeneğinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Olay yerine gelen İl sağlık ekipleri tesisteki damacanalardan örnek alırken, işletme ile ilgili soruşturma başlatıldı. Su dolum tesisinin yaklaşık 2 yıl önce faaliyete geçtiği ve Anadolu Yakası'ndaki bayilere sevkiyat yaptığı öğrenildi. Söz konusu suların şişelenip İBB'ye ait Hamidiye Su markasıyla vatandaşa satıldığı belirtildi. Söz konusu kaçak tesiste ters osmoz sistemi olarak bilinen bir sistem kurulduğu ve kaçak olarak bağlanan suları içilebilir hale getirilmeye çalışıldığı Sağlık Bakanlığı yetkililerince tespit edildi. Su dolum tesisi, jandarma ekiplerinin baskın sırasında yaptığı tespitler doğrultusunda mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiğinin belirlenmesi üzerine, ruhsatı iptal edilerek İl Sağlık Müdürlüğü tarafından faaliyetine son verildi.