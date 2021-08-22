‘Hatıralarımız da sel sularına kapıldı’

Kastamonu İnebolu
'daki Özlüce Mahallesi'nde oturdukları bina selden etkilenen, su ve balçık dolan Çevik ailesi, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Ender Çevik (40), evin içindeki suyun 2.5 metre civarında yükseldiğini belirterek, "Camiye gitmiştim. Eve döndüğümde eşim, annemler, hepsi oradaydı. Sonra bir telefon geldi 'Sel geliyor' diye. Bir dakikada su 2.5 metreye çıktı. Özlüce Çayı kıvrım yerinden patladı ve direkt merkeze geldi. Daha sonra sular çekildi ve evlerimize geldik. Gördüğünüz gibi her taraf balçık, çamur. Annem suyu görmüş ve üst kata kaçmış. Allah'tan bu yaşananlar gündüz oldu. Eğer gece olsaydı, kurtulmak gibi bir şansımız yoktu. 20 yıllık birikimimiz, hatıralarımız suyla beraber gitti. Ne yapalım, canımız sağ. Allah devletimize zeval vermesin. Çok yardımcı oldular" dedi. Bu arada sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı; Kastamonu'da 71, Sinop
'ta 10, Bartın
'da 1 olmak üzere 82'ye yükseldi.