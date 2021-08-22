Havalandırmadan kaçma girişimi böyle bitti

İstanbul Kağıthane
'deki Çeliktepe Polis Merkezi
'nde tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şüpheli havalandırma boşluğuna düştü. Alınan bilgiye göre, polis merkezindeki yabancı uyruklu şüpheli tuvalete götürüldü. Tuvalete giren şüpheli, bir süre sonra tuvaletin penceresinden kaçmak isterken havalandırma boşluğuna düştü. Havalandırma boşluğundan sesler geldiğini duyan polisler, şüpheliyi kurtarmak için itfaiyeye haber verdi. Polis merkezine giren itfaiye ekibi havalandırma boşluğuna düşen kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı kişi ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.