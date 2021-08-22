Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Havalandırmadan kaçma girişimi böyle bitti
Giriş Tarihi: 22.8.2021

Havalandırmadan kaçma girişimi böyle bitti

DHA
Havalandırmadan kaçma girişimi böyle bitti
İstanbul Kağıthane'deki Çeliktepe Polis Merkezi'nde tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şüpheli havalandırma boşluğuna düştü. Alınan bilgiye göre, polis merkezindeki yabancı uyruklu şüpheli tuvalete götürüldü. Tuvalete giren şüpheli, bir süre sonra tuvaletin penceresinden kaçmak isterken havalandırma boşluğuna düştü. Havalandırma boşluğundan sesler geldiğini duyan polisler, şüpheliyi kurtarmak için itfaiyeye haber verdi. Polis merkezine giren itfaiye ekibi havalandırma boşluğuna düşen kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı kişi ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Havalandırmadan kaçma girişimi böyle bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA