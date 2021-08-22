Hilvan’a yeni saha

Hilvan Kovancı Mahallesi'ndeki gençlerin talebi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğine giren Hilvan Belediyesi, Kovancı Mahallesi'ndeki gençlerin hayalini gerçekleştirmek için sunduğu projenin kabul olmasıyla Kovancı Mahallesi'ndeki gençlerin hayalini gerçekleştirdi. Bir süre önce yapımı tamamlanan mahalle sahası, düzenlenen törenle genç sporseverlerin hizmetine sunuldu. Törene, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, Belediye Meclisi üyeleri, mahalle muhtarı ve sakinleri ile genç sporseverler katıldı.

Açılış kurdelesini gençlerle birlikte kesen Bayık 'Kovancı Mahallemizdeki sporsever gençlerin talebi üzerine Gençlik ve Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na sunduğumuz projenin kabul olması sonucu buraya bir semt sahası kazandırdık. Boş zamanlarını sporla değerlendiren gençlerimizin aynı zamanda yakın mahallelerdeki diğer gençlerle bir araya gelip birlik ve beraberlik içinde sportif faaliyetlerle dostluklarını pekiştirmeleri elbette bizim için çok anlamlı bir olaydır. Gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun' dedi.

Törende konuşan AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir 'Belediyemizin girişimleri sonucu Kovancı Mahallemize kazandırılan semt sahası için; Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Mahalleye kazandırılan sahanın yarının gençleri ve geleceğimiz olan çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

Büyük bir hayalinin gerçekleştiğini belirten mahalle muhtarı Mustafa Zaf 'Mahallemize bir semt sahası yaptırmak en büyük hayalimizdi. Bugün bu hayalimizi gerçekleştiren Belediye Başkanımıza, AK Parti İlçe Başkanımıza, Belediye Meclisi üyelerine ve emeği geçen herkese şahsım ve çocuklar adına sonsuz teşekkür ediyorum. Biz de burada üstümüze düşeni yaparak çevre ağaçlandırmasını başlatıp sahaya elektrik çektik. Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun' şeklinde konuştu.