İki kız kardeş kayıplara karıştı

Bursa'da yaşayan biri 11 diğeri 17 yaşındaki Suriyeli iki kız kardeşten haber alınamıyor. Gözü yaşlı aile, kızlarının canından endişe ediyor. Yıldırım ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Hamide Salih ve 11 yaşındaki kardeşi Hatice Salih'ten haber alınamıyor.

Geride hiçbir iz veya not bırakmadan ortadan kaybolan kız kardeşlerin ailesi her yerde onları arıyor. Amca Hasan Salih, yeğenlerinin hayatından endişe ettiklerini belirterek, "Her yerde aradık, ancak bulamadık. Daha sonra polise gittik. Fakat hâlâ kendilerinden bir haber yok. Evden mi kaçtılar, yoksa kaçırıldılar mı bilmiyoruz. Yetkililerden ve kızlarımızı görenlerden rica ediyoruz. Lütfen bize yardımcı olun" ifadelerini kullandı.