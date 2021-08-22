İstanbul’da atıl yıllar!

'16 BÜYÜK TESİSE İHTİYAÇ VAR'

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'un 16 atıksu arıtma tesisine ihtiyacı olduğunu, bu tesisler inşa edildiğinde atıksu arıtma probleminin çözüleceğini söyledi. TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun İstişare Toplantısı'nda konuşan Mermutlu, yaptığı sonumda, İstanbul'da atıksu probleminin tamamen çözülmesi için 16 büyük tesise ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bunun dışında atıksu tünelleri ihtiyacı da var. Bu projelerin toplam bedeli yaklaşık 10 milyar lira. İSKİ'nin bu kaynağa önümüzdeki 4 yıl içerisinde ihtiyacı var. Arazi problemi çözülse dahi, bu tesislerin tamamlanması için 4 yıla ihtiyaç var" şeklinde konuştu. İSKİ Genel Müdürü Mermutlu'ya Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz da eşlik etti.



ATILIM YILLARINDAN ATIL YILLARA

Mermutlu'nun itirafından sonra İstanbul'un arıtma tesisleri gündeme geldi. İBB'nin 10 İleri Biyolojik, 69 biyolojik, 9 ön arıtma olmak üzere 88 atık arıtma tesisi bulunuyor. Tesislerin 2'si 1988 ve 1992 yılları arasında yapıldı. İstanbul'da 46 adet atıksu terfi merkezi bulunuyor. Bu tesislerden 1983-1994 arasında 5 adet atıksu merkezi yapılırken, 1994-2019 tarihleri arasında ise 41 adet inşa edildi.

AK Parti döneminde İstanbul'da yaşanan atılım yıllarından sonra 'Temel Atmama Töreni' ile meşgul olan yeni yönetimin bu durumu İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu tarafından 'atıl yıllar' olarak değerlendirilirken AK Parti döneminde başlanan Baltalimanı ve Tuzla'da 3'üncü kademe inşaatları ise 2 yıldır tamamlanmadı.