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Giriş Tarihi: 22.8.2021 16:16

İstanbul'da Buket Elif Akbaba sırra kadem bastı! En son bunu söylemiş!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da Buket Elif Akbaba sırra kadem bastı! En son bunu söylemiş!

İstanbul Tuzla’da ikamet eden 15 yaşındaki Gastronomi öğrencisi Buket Elif Akbaba’dan 3 gündür haber alınamıyor. Cuma günü Güngören’deki anneannesinin yanına gitmek için evden ayrılan ve en son Marmaray’a bindiği bilinen Elif her yerde aranıyor. Anne Fatma Özüneccer; “Kızım neredeysen çık gel. Polise herkese haber verdim biran önce sağ salim bulunmasını istiyorum” dedi.

İstanbul Tuzla'da Gastronomi öğrencisi olan ve marinadaki gözlükçüde çalışan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba Cuma günü akşam saatlerinde Güngören'deki anneannesine gitmek için yola çıktı. Ama ondan bir daha haber alınamadı. 3 gündür haber alınamayan Elif'in anneannesiyle son konuşmasında Marmaray'a biniyorum yoldayım dediği öğrenildi. Ailesi polise haber verdi ekipler her yerde Elif'i arıyor.

ARKADAŞLARI SOSYAL MEDYADA SEFERBER OLDU

Arkadaşları sosyal medya üzerinden Elif'in fotoğraflarını paylaşıp biran önce bulunması için çağrıda bulundu. Elif'in ne olursa olsun çıkıp gelmesini bulunmasını istiyorlar.

"KIZIM NEREDEYSEN ÇIK GEL"

Anne Fatma Özüneccer; "Kızım neredeysen çık gel. Polise herkese haber verdim biran önce sağ salim bulunmasını istiyorum" dedi.

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İstanbul'da Buket Elif Akbaba sırra kadem bastı! En son bunu söylemiş!
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