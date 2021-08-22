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Giriş Tarihi: 22.8.2021 13:39 Son Güncelleme: 22.8.2021 13:40

İstanbul'da yangın denetimi: Aydos Ormanı havadan incelendi!

DHA
İstanbul’da yangın denetimi: Aydos Ormanı havadan incelendi!

Aydos Ormanı'nda olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla drone destekli denetim yapıldı. Kamyonetle ormana giren 3 kişiye toplam 2 bin 620 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Aydos Ormanı'nda olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla dün saat 15.10 sıralarında drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Denetim esnasında orman içerisinde kapalı kasa kamyonet olduğunun görülmesi üzerine polis ekipleri aracın yanına gitti. Araç içerisindeki 3 kişinin orman içerisinde alkol aldıkları ve alkollü oldukları tespit edildi.

CEZA YAĞDI

Yakalanan 3 kişiye "Ormanlık Alana Giriş Yasağını İhlal Etmek"ten toplam bin 281 lira, araç sürücüsüne ise ayrıca alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira cezai işlem uygulandı.

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İstanbul'da yangın denetimi: Aydos Ormanı havadan incelendi!
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