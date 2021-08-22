İstanbul’un ‘Arsızlar Çetesi’ yakayı ele verdi: Milyonluk vurgun ortaya çıktı...

10 MİLYONLUK VURGUN

Çetenin birkaç ay içerisinde 10 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğündne Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29 suç kaydı olan Serdar B, 14 suç kaydı olan Batuhan A, 11 kaydı olan Orhan A. ve 12 suç kaydı olan Onurhan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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