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Giriş Tarihi: 22.8.2021 17:50

İzmir Çeşme'deki gece kulübünde cinayet: Alpay Kalyon böyle katledildi!

İzmir Çeşme’deki gece kulübünde cinayet: Alpay Kalyon böyle katledildi!

İzmir Çeşme'deki gece kulübünde korkunç bir cinayet işlendi. 33 yaşındaki Alpay Kalyon, vale tarafından bıçaklanarak katledildi. Yeni ortaya çıkan görüntüler tüyler ürpertti.

Oto yıkama dükkanı işleten evli, 1 çocuk babası Alpay Kalyon, dün, gece Alaçatı, Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'taki bir gece kulübüne gitti.

İddiaya göre, burada Kalyon ile vale olduğu öğrenilen O.D. ve yanındaki bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine O.D., bıçakla Kalyon'u yaraladı.

O.D., olayın ardından beraberindekilerle otomobillerine binip, kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalyon, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Kalyon, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kalyon'un cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kalyon'un, cenazesinin bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İŞTE BIÇAKLAMA ANI!

Kalyon'un, O.D. tarafından bıçaklandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Görüntülerde ilk olarak iki grup arasında arbede yaşandığı, ardından da vale olduğu belirtilen O.D'nin yandaki bir gece kulübünden bıçak alıp, Kalyon'a vurduğu görülüyor.

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İzmir Çeşme'deki gece kulübünde cinayet: Alpay Kalyon böyle katledildi!
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