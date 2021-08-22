Kartepe’de tozu dumana katacak şampiyona

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı 28-29 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve ATV Parkuru'nda gerçekleştirilecek.

Covid-19 önlemlerinin alınacağı yarışlarda sporcular, 28 Ağustos Cumartesi günü lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için sıralama turlarında ter dökecek. Endurocular, 29 Ağustos Pazar günü ise, başta Ekstrem Test ve Enduro Testten oluşan parkurda hem zamanla hem de doğayla mücadele edecek.

ZORLU HAREKETLER YAPACAKLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'nce 28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen profesyonel sporcuların katılımı ile Kartepe Motocross ve ATV Parkuru'nda yapılacak yarışmalarda, adrenalin severler motosikletle adeta uçarak birbirinden zorlu hareketler yapan yarışçıların şovuna da tanıklık edecek. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak Kocaeli Yarışıları'nda 13 farklı klasmanda E1-E2-E3, E-KADIN, E GP, E VEHTARAN, E GENÇ, E-B, E-C olmak üzere 9 klasmanda Enduro ile S-1 649 CC ALT, S-2 650 CC ÜST, S-3 2 ÇEKER, ATV GP olmak üzere 4 klasmanda ATV yarışlarında sporcular mücadele edecek.

KOCAELİ'NİN TANITIMINA ÖNEMLİ BİR KATKI

Kocaeli'nin, tüm sporlarda olduğu gibi motor sporlarında da iddialı olduğunu ve yapılacak organizasyonla Spor Kenti Kocaeli'nin turizmine önemli katkı sağladıklarını belirten yetkililer, "Türkiye'nin birçok yerinde çeşitli motor sporları organizasyonları yapılıyor. Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve ATV Parkuru'nda bu yıl sporcular doğal ortamda hem motosiklet, hem de ATV ile kıyasıya mücadele edecekler. Yarışlara il dışından çok sayıda yarışçı ve motor sporları tutkunları katılarak Kocaeli'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağının ifade ettiler.