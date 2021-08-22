Konya’da acı olay: 3 genç öldü!

Kaza, sabah saatlerinde Selçuklu İlçesi Şafak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, otogar istikametinden Beyhekim Hastanesine doğru gitmekte olan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 70 DT 224 plakalı otomobil, aşırı hızdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlara çarptıktan sonra takla atıp, karşı şeride geçti.