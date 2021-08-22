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Giriş Tarihi: 22.8.2021 09:16 Son Güncelleme: 22.8.2021 10:03

Konya'da acı olay: 3 genç öldü!

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da acı olay: 3 genç öldü!

Konya'da feci bir kaza yaşadı. Bir otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Korkunç olayda; 3 genç hayata gözlerini kapadı. Bir kişi de ağır yaralandı...

Kaza, sabah saatlerinde Selçuklu İlçesi Şafak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, otogar istikametinden Beyhekim Hastanesine doğru gitmekte olan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 70 DT 224 plakalı otomobil, aşırı hızdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlara çarptıktan sonra takla atıp, karşı şeride geçti.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Aracın altında kalan Merter Koyucu (22), Aybüke Ece (19) ve Hazan Yazar (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kolunun koptuğu öğrenilen bir kişi ise ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

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Konya'da acı olay: 3 genç öldü!
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