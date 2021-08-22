Gölcük İlçesinde bir limanda bağlı duran İtalyan Bandıralı RO-RO cinsi geminin gece saatlerinde İzmit Körfezini kirlettiği tespit edildi. Gemiye Büüyükşehir Belediyesince 3 milyon 411 bin 174 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Körfezi kirleten gemiye 3 milyon 411 bin lira ceza | Video

GECE DENETİMLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla 2007 yılında bu yana deniz uçağıyla hava ve denizden denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda gece yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye para cezası uygulandı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belesiyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri gece denetimleri sırasında İtalyan bandralı Ro-Ro gemisinin saat 01.00'de İzmit Körfezi'nde kirliliğe sebebiyet verdiği tespit etti. Geminin bağlı bulunduğu Gölcük ilçesindeki liman etrafında Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, sızıntının yayılmaması amacıyla güvenlik önlemleri alındı. Kirliliğin yayılmaması için gemi etrafında güvenlik bariyeri ve sosisleri çekildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan İtalyan Bandıralı Grande Portogallo isimli gemiye, 3 milyon 411 bin 174 lira ceza kesildi.

DENİZ UÇAĞIYLA GÖZLEM

Sabah saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz uçağıyla yapılan denetimlerde ekiplerce alınan önlemlerle deniz yüzeyinin temizlediği ve petrol türevi kimyevi maddeden arındırıldığı gözlemlendi.