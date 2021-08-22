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Giriş Tarihi: 22.8.2021 16:03

Lavantalar Türkiye geneline gönderiliyor

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Lavantalar Türkiye geneline gönderiliyor

Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Vali Yunus Sezer’in desteği ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen Lavanta Bahçesi Projesi ile kurulan Lavanta Bahçesinden tüm Türkiye’ye lavanta gönderiliyor.

Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, bahçede devam eden hasat çalışmalarına katılarak bir değerlendirme yaptı.

Sözlerine projenin kurumlar arası iş birliği ve devamlılığının sağlanması yönleri ile örnek teşkil eden bir çalışma olduğunu vurgulayarak başlayan Yılmaz; "Biz inandık, çiftçimizde bize inandı ve bu proje ülke çapında başarıya ulaştı. Bugün yaptığımız hasat ile çiftçimizin ürünü ulusal düzeyde bir çiçek firmasına teslim edilecek ve buradan da tüm Türkiye'ye pazarlanacak. Bu önemli bir başarıdır." şeklinde konuştu.

TARIMSAL SANAYİSİ İLE MARKALAŞMIŞ KIRIKKALE

Yılmaz ayrıca bahçemiz bu sezon hasat öncesinde yaklaşık yüz bin ziyaretçi ağırlayarak ilimizin önemli değerleri arasında da yerini aldığınj söyledi. Yılmaz' "Biz projelerimizde planlama aşamasından başlayarak her noktada çiftçimizin yanındayız, destekçisiyiz ve projelerimizin arkasındayız. Buradan tüm çiftçilerimize ve yatırımcılarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. İlimiz için hedeflediğimiz Tarımsal Sanayisi ile Markalaşmış Kırıkkale" yolunda hepinizi İl Müdürlüğümüz ile iletişim içerisinde olmaya, daha birçok projeye birlikte imza atarak hem şehrimize hem de ülkemize hizmet etmeye davet ediyoruz" dedi.

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Lavantalar Türkiye geneline gönderiliyor
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