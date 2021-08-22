Maganda kurşunu balkonda öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta, sokakta yapılan düğün sırasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada rastgele sıkılan kurşun balkonda oturan ve düğünü seyreden Aysel Akkale'nin başına isabet ederek canına mal oldu. Olay, Pınar Mahallesi 1299. Sokak üzerinde önceki akşam bir düğün merasimi sırasında meydana geldi. Sokakta düğün eğlencesi yapılırken iki grup arasında kavga çıktı. Sokakta düğün eğlencesi düzenleyenler kavgayı ayırmak istedi. Ancak kavgada silah kullanılması ve silahın peş peşe ateşlenmesi sonucu düğün eğlencesine katılanlardan Özgür Çartepe bacağından yaralandı.





TÜM ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bu sırada kurşunlardan biri de sokaktaki binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oturan 54 yaşındaki Aysel Akkale'nin başına isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Akkale kaldırıldığı hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çartepe'nin durumu iyi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. Olay hakkında çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin Özcan Adıyaman, Ercan Adıyaman, Erol Tuğrul, Mücahit Sarıtaş ve Ömer Ağdağ olduğunu tespit etti. Kimlik tespitinin ardından yakalama çalışmalarına başlayan asayiş ekipleri, 5 şüpheliyi saklandıkları lüks bir sitede yakaladı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan çalışmalarda çıkan kavgada kullanıldığı belirlenen 3 tabanca da ele geçirildi.



'SEKTİ, YENGEME DENK GELDİ'

Yengesinin yok yere can verdiğini söyleyen Ferit Işık, "Akşam 3 tane düğün vardı. Saat 21.00 gibi bir anda köprü üzerinden karşı taraftaki düğüne ateş etmeye başladılar. Balkonda dururken bir baktım kurşun yengeme denk geldi. Kimdir nedir bilemiyoruz. Kurşun bizim arkamızdan sekti kafamızın üzerinden yengeme isabet etti. Yengem camda düğünü izliyordu" diye konuştu.