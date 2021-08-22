Mersinliler Gece Yolcuları konseri ile coştu

Mersin'de Akdeniz'de Yaz Akşamları' etkinlikleri kapsamında, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gece Yolcuları müzik grubunun konseri ile keyif dolu anlar yaşandı.

Her yaş ve her kesimden kişinin katılımı ile gerçekleşen konser, renkli görüntülere sahne olurken, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Artık sezonu açtık, kültür ve sanat etkinliklerimiz tüm hızıyla devam edecek" dedi.

Akdeniz Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "Akdeniz'de Yaz Akşamları" etkinlikleri kapsamında sahne alan Gece Yolcuları müzik grubunun verdiği konser, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Mersin Millet Bahçesi'ni dolduran Mersinliler, Gece Yolcuları'nın muhteşem sahne performansı ve güçlü enerjisi sayesinde keyif dolu bir konser yaşadı. Vatandaşlar müziğin coşkusuna kapılırken, Başkan Mustafa Gültak ise şarkılara eşlik ederek, vatandaşların eğlencesine ortak oldu.

"FİNALDE KARADUVAR BALIK FESTİVALİ'NDE BULUŞACAĞIZ"

Başkan Mustafa Gültak, "Türkiye'nin en güzel ve en özel Millet Bahçelerinden birinde artık sezonu açtık. Burada uzun süre konserler ve kültür sanat etkinliklerimiz tüm hızıyla devam edecek. Finalde Karaduvar Balık Festivali'nde buluşacağız. Çok büyük sürprizler Akdenizlileri bekliyor, haberiniz olsun. Bizleri takip edin" diye konuştu.

"AKDENİZ O MAKUS TALİHİNİ KIRDI"

Akdeniz'in değiştiğini ve artık makus talihini kırdığını belirten Başkan Gültak, "Akdeniz'de kardeşlik, barış ve sevgi ön planda, bundan sonra da böyle devam edecek. Biz sizler için geldik ve sizlere hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Akdeniz geceleri zaten güzeldi ama Gece Yolcuları ile daha da güzel oldu. Bu güzel akşamda bizlerin yanında olan Gece Yolcuları ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

BAŞKAN GÜLTAK'A VE AKDENİZLİLERE TEŞEKKÜR

Akdeniz Belediyesi'nin coşku dolu etkinliğinde olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Gece Yolcuları grubunun solisti Edis İlhan, gördükleri ilgiden çok mutlu olduklarını söyleyerek Başkan Mustafa Gültak'a ve Akdenizlilere teşekkür etti.