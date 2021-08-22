ATV ekranlarının ilgiyle izlenen reyting rekormeni yarışması Milyoner'de dün akşam sorulan bir soru ve yarışmacının cevabı çok konuşuldu. Sorunun içinde cevabı olmasına ve joker kullanmasına rağmen heyecanına yenik düşen yarışmacı yanlış şıkkı seçince yarışmaya veda etmek durumunda kaldı. İşte ayrıntılar...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu genel kültür ve bilgi yarışması Milyoner dün akşam 947. bölümü ile ekranlardaydı. Yepyeni sorular ve oldukça heyecanlı anlara sahne olan zaman kısıtlamalı sorular yarışmacıları stüdyoda izleyenleri de ekranları terletti.