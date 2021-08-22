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Giriş Tarihi: 22.8.2021 17:07

Modifiye tutkunları Çekmeköy’de bir araya geldi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Modifiye tutkunları Çekmeköy’de bir araya geldi

Çekmeköy Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Car Fest 2021’de yüzlerce modifiye araç bir araya geldi.

Yüzlerce modifiye tutkunu, Çekmeköy Belediyesi sponsorluğunda Çekmeköy Family Garage tarafından düzenlenen Çekmeköy Car Fest 2021'de bir araya geldi.

Ömerli Stadı'nda düzenlenen yarışta rengarenk araçlar birinci olabilmek için yarıştı. Festivale katılan yüzlerce araç hem renkleri, hem teknik donanımları, hem de ses sistemleriyle görücüye çıktı.

Yarışma sonunda birinci olan araçlara plaket ve kupaları verildi. Trafiğe kapalı alanda düzenlen yarışlarda drift gösterileri de düzenlendi.

Festivalde "Avrupa güzellik", "Ticari güzellik" ve "Basıklık" kategorilerinde yarışma yapıldı. Etkinlik, akşam saatlerine kadar devam edecek.

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Modifiye tutkunları Çekmeköy’de bir araya geldi
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