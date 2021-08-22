Mozaik replikaları ABD’ye uğurlandı

Türkıye'den ABD
Ohio'daki Bowling Green State Üniversitesi
'ne kaçırılan Zeugma mozaiklerinin kayıp 12 parçası, 3 yıl önce yoğun diplomatik girişimlerin ardından Gaziantep
'e getirilmişti. Yapılan anlaşma gereği Bowling Green State Üniversitesi'nde sergilenmek üzere mozaiklerin replikaları hazırlandı. Fırat Nehri'nin taşlarından mozaik ustalarına yaptırılan o replikalar dün Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi Mozaik Sanatçısı Gülçin Sökücü ile çok sayıda yetkili ve vatandaşın katılımıyla ABD'ye uğurlandı.