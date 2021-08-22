Muğla’da yanan ormanlarda yeni hayat esintileri

Turizm cenneti Marmaris'te 29 Temmuz'da yakın tarihin en büyük felaketi başladı. Armutalan'dan yükselen alevler, kent merkezine yayıldı, turistik mahallere sıçradı. Adeta ateş çemberinde kalan doğa harikasında, kızılçam ormanları küle döndü.
Marmaris'te başlayan orman yangınından sonra, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye'de de alevler yükselmeye başladı. Muğla'nın doğal güzelliğini taçlandıran ve yaban hayvanlarının yaşam alanı olan ormanlar küle döndü. Yangın, ekiplerin ve yöre halkının topyekün seferberliği sayesinde kontrol altına alındı, soğutuldu. Yangından sonra küle dönen alanlar yeşermeye başladı.
DOĞAL HALİNE DÖNÜŞ BAŞLADI
Yanan alanlarda incelemelerde bulunan MSKÜ Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, birkaç maki türünün toprağın altından sürgün verdiğini ve yeşerdiğini müjdeledi. Yanan yerlerden fotoğraf çekip sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Yasin İlemin, "Bir kaç gündür Muğla'da yanan sahalardayım. Yangınların üstünden neredeyse 3 hafta geçti. Hayıt, sandal başta olmak üzere maki türleri tekrar toprak altından sürgün veriyor ve yeşeriyor. Etrafa doğal olarak yayılmış kızılçam tohumları var. İlk yağmurları bekliyorlar sabırsızlıkla. Orman Genel Müdürlüğü çoğu yeri doğal haliyle bırakacak, gerekirse en az müdahale ile ağaçlandıracak.
Kızıl sırtlı örümcek kuşu yanmış ormanın ortasında bir ahlata konmuş. Yanmış ormanın içinden ağaç kakan sesleri geliyor. Bu sesler yangına rağmen kızılçamın kalın kabukları altında hala böcekler olduğuna önemli bir kanıt. Kızılçam yansa bile yangına karşı geliştirdiği kalın kabuklarının altında böcekleri korumuş ve alana kuşları davet ediyor. Toprak altında kendini korumuş karıncalar yeni delikleri açmış. Çalışmalarımız ilgili kamu kurum ve STK'lar ile koordineli olarak devam ediyor. İzleme çalışmaları hayata geçireceğiz. Karakulakları durumları gayet iyi. Sadece yaban kedileri biraz kritik, ancak atlatacaklarına inancım tam. Yeter ki biz artık doğayı ıslah etmeyi bırakalım. Devam edersek o bizi mutlaka ıslah eder" dedi.