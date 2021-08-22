NATO binasından Paris’teki Hermes mağazasına! İznik çinisi dünyanın dört bir köşesinde...





- Sonra nasıl ilerlediniz?

- Recep Tayyip Erdoğan o zamanlar İstanbul belediye başkanıydı. Ona gidip, durumu anlattım. "Tamam hocam, tüm metroları kaplayalım" dedim. Ne sevindik. O zaman kadromuz 100 kişiye çıktı. İş almaya başladık...

Marmaray, metrolar, üniversiteler, okullar, yurtdışındaki işler derken bu noktaya geldik...

Ve nasıl Moskova metrosu bir müze gibi ziyaret ediliyorsa, bizim metrolar ve Marmaray'da İznik Çinileri'yle meşhur oldu.