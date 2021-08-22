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Giriş Tarihi: 22.8.2021 13:51

Ölmek üzere olan yavru geyik kurtarıldı

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Ölmek üzere olan yavru geyik kurtarıldı

Kütahya'da susuzluktan bitkin halde bulunan yavru geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kütahya'nın Lütfiye köyü ile Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi İdrisyayla köyü sınırındaki Türkmen Dağı Kuru Çeşme mevkisinde, Mehmet Turhan isimli vatandaş, kuruyan bir çeşmenin yanında susuzluktan bitkin vaziyette adeta ölümü bekleyen bir geyik yavrusu buldu.

Turhan, yetkilileri arayarak yavru geyiğin durumuyla alakalı bilgi verdi.

Turhan, "Bölgedeki bir çok çeşme yeterli yağış olmadığı için kurudu. Yetkililerin bu duruma çare bulmasını istiyoruz. Görüldüğü gibi geyik yavrusu su ihtiyacı için çeşmeye gelmiş. Ancak çeşme kuruduğu ve su bulamadığı için susuzluktan bitap düşmüş" dedi.

Turhan, ölmekten son anda kendisi tarafından kurtarılan geyik yavrusunun, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiğini sözlerine ekledi.

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Ölmek üzere olan yavru geyik kurtarıldı
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