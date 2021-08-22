Orman denetimlerinde Pazar mesaisi... Kapalı kasa kamyonette alkol alırken bulundular

İstanbul Emniyeti; olası orman yangınlarının önlenmesi için Pazar mesaisi yaptı. Sultanbeyli İlçesi'nde Aydos Ormanları'nda Drone ile havadan denetim yapıldı. O anlar Drone kamerasına yansıdı.

Orman denetimlerinde, kapalı kasa kamyonette alkol alırken bulundular | Video

Ormanın içerisinde kapalı kasa bir kamyonet olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde araç içerisinde üç kişinin olduğu, orman içerisinde alkol aldıkları ve alkollü oldukları tespit edildi. Üç kişiye "5226 Sayılı Kabahatler Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda bin 281 lira idari para cezası kesildi. Araç sürücüsüne de alkollü araç kullanmak gerekçesiyle bin 339 lira trafik cezası kesildi.