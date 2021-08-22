ÖTV indirimi olan araçların fiyat listesi: 2021 ÖTV indirimi sonrası sıfır araba (otomobil) fiyatları ne kadar oldu, bayilerde şu an araç var mı?

ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV kararı sonrası, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

Ek olarak 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.