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Giriş Tarihi: 22.8.2021 13:51

Parke taşı ile kuyumcuyu gasp etti

ABBAS ÇAKAR
Parke taşı ile kuyumcuyu gasp etti

Kocaeli Dilovası İlçesinde  meydana gelen olayda, müşteri kılığında girdiği  kuyumcuyu park taşı ile yüzüne vurarak yaralayan S.G,  İstanbul’da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Kocaeli Dilovası İlçesinde 21 Ağustos günü meydana gelen olayda, bir kuyumcuya müşteri kılığında giren ve yanında getirdiği poşet içerisinden çıkardığı parke taşı ile kuyumcunun yüzüne vurarak yaralayan şüpheli, daha sonra mağazada bulunan bir miktar altını alarak olay yerinden kaçtı.

Yapılan ihbar sonrası olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Kocaeli polisi, zanlının S.G olduğunu ve İstanbul'da bulunduğunu tespit etti. Aynı gün akşam saatlerinde düzenlenen operasyon ile zanlı yakalanarak Kocaeli'ne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan S.G Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Parke taşı ile kuyumcuyu gasp etti
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