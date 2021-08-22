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Giriş Tarihi: 23.8.2021 08:50

Rize’de Formulaz fırtınası renkli görüntülere sahne oldu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize’de Formulaz fırtınası renkli görüntülere sahne oldu

Karadeniz’de geleneksel olarak her yıl düzenlenen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, Rize’nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde gerçekleştirildi. Bu sene 12’ncisi gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Dünya Şampiyonu Jimnastikçi, Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı'nın da konuk olduğu tahta araba yarışlarını binlerce kişi zevkle izledi.

Red Bull Formulaz etkinliğine İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, İlçe Emniyet Müdürü Furkan Fatih Ersoy ve İlçe Jandarma Komutanı Turgay Aktaş katıldı. Karadeniz insanının 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için ürettiği tahta arabaların yarıştığı Red Bull Formulaz, 12'nci kez Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Tunca beldesinde düzenlendi.

Yarışmada Fatih Çukur birinci olurken, Gani Sarı ikinci ve Muhammet Kuyumcu 3. oldu.

Anadolu'nun eğlenceli ve macera dolu Red Bull Formulaz organizasyonuna ev sahipliği yapan Rize'de bu yıl yine düzenlenen heyecanlı yarışı izlemeye binlerce vatandaşlar katıldı. Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan el emeği tahta arabaların büyük mücadelesi renkli anlara sahne oldu. Rize'nin büyüleyici atmosferinde, sarp dağlarda, sadece eğlencesiyle değil kurallarıyla da dikkat çeken, fren, motor ya da demir parçanın bulunmadığı 57 tahta aracın yarıştığı organizasyonda Fatih Çukur birinci olurken, Gani Sarı ikinci ve Muhammet Kuyumcu 3.olarak yarışma sona erdi.

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Rize’de Formulaz fırtınası renkli görüntülere sahne oldu
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