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Giriş Tarihi: 22.8.2021 16:03

Sadabat deresindeki kirlilik çevre sakinlerini rahatsız ediyor

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sadabat deresindeki kirlilik çevre sakinlerini rahatsız ediyor

İstanbul'da çevresinde yoğun yerleşim bulunan Sadabat Deresi, kirlilik ve pis koku ile çevre sakinlerini huzursuz ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sorumluluk alanı içerisinde yer alan Sadabat Deresi'nde kirlilik ve kokudan şikayetçi olan çevre halkı derenin bir an önce temizlenmesini istedi.

Bölgede ikamet eden vatandaşlar sosyal medyada paylaştığı görsellerle dere çevresinde hakim olan kötü koku ve kirliliğe tepki gösterdi.

Bir vatandaş çöp dolu derenin fotoğrafını paylaşarak "Burası İBB'nin sorumluluk alanı içerisindeki Sadabat deresi. Kirlilik gözle görülür şekilde artmış sorumlular ayakta uyuyor.." notunu düştü.

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Sadabat deresindeki kirlilik çevre sakinlerini rahatsız ediyor
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