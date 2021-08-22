Sağanaklar devam ediyor

Bir süredir sağanak yağışlara maruz kalan Doğu Anadolu Bölgesinde, yağışların devam edeceği bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre yağışların Erzurum,Kars ve Ardahan'da sağanak olarak devam edeceği bildirildi.

Kars'ın Susuz ilçesinde bulunan Aynalı Köyünde aniden bastıran sağanak yağış sele eden oldu. Birde gelen sel nedeniyle köyde bulunan 9 kişi evlerin çatılarına çıkarak yardım bekledi. AFAD ekiplerinin bölgeye gelmesiyle kurtulan vatandaşlar, bölgeye gelen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Evinde mahsur kalan 74 yaşındaki Hakan Evren'i, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesinin kepçesine alarak kurtardı.

Evren, 112 Acil Servis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Selin yaşandığı bölgede çalışma yapan yetkililer Aynalı köyünde 15, Ortalar köyünde ise 4 ev ve ahırda maddi hasarın meydana geldiği, 8 büyükbaş hayvanın ise telef olduğunu bildirdi. AFAD ekipleri Aynalı ile Ortalar köyü arasındaki kırsal bölgede de mahsur kalan arıcılara da ulaşarak sağlık hizmeti verdi. Sel suları nedeniyle kapanan grup köy yolu 5 saat sonra ulaşıma açıldı. Ardahan'ın Göle ilçesinde de sağanak yağış aniden bastırdı. Şiddetini artıran yağmur, derelerin taşmasına neden oldu. Taşan derelerden çıkan sular Yeniköy Köyünde bir çok evin içine girdi. Su basan evlerde AFAD tespit çalışmalarına başladı.