Sefer yasağı kalktı ormanda yangın çıktı

Akdeniz bölgesinde meydana gelen ve günlerce süren yangınlarda birçok alan yanarken İstanbul'da da adalara turlar yasak edilmişti. Yangınların sönmesinden sonra ada yasağının kalkması ile birlikte dün 13.00 sıralarında Heybeliada'da eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için söndürme helikopteri yönlendirildi. Hem karadan hem de denizden yangına müdahale edildi.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle orman yangını kısa sürede genişleyerek yayılmaya başladı. Ekiplerin yangının daha fazla yayılmaması için söndürme ve soğutma çalışmaları gün boyunca sürdü. İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklanarak "Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 TOMA ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmaları yapılmıştır. Balıkesir ve Bursa'dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya gönderilmiştir. Çam Limanı mevkisinde bulunan 230 vatandaş, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgelere sevk edilmiştir" denildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 15.30 sıralarında Heybeliada'daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Öte yandan 2 itfaiye erinin dumandan etkilendiği belirtildi. Maltepe Sahili'ne getirilen itfaiyeciler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.