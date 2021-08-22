Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yolculukta PCR testi zorunluluğu hakkında açıklama yapmıştı. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı "PCR testi zorunluluğu" genelgesi ile ilgili detaylar belli oldu. Şehirler arası yolculukta PCR testi zorunlu mu oldu? Vatandaşların merakla araştırdığı "Otobüs ve uçak için PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı haberimizde.
ŞEHİRLER ARASI YOLCULUKTA PCR TESTİ ZORUNLU MU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız" şeklinde açıklama yapmıştı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesinde de bu kararın yürürlüğe alındığı bildirildi.
PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KİMLER İÇİN GEÇERLİ?
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede, test zorunluluğunun 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Test zorunluluğu aşı olmayan ve daha önce hastalığı geçirmemiş vatandaşlar için geçerli olacak.
ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE PCR TESTİ KİMLERE ZORUNLU?
Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.