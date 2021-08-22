Şehit Emniyet Müdürü için Mevlid-i Şerif okutuldu! Üç kurşunla şehit edilmişti

Katil Nasuh Çulcu tarafından 13 Temmuz Salı günü Hakkari Polisevi'nde şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in (46) vefatının 40'ıncı gününde İstanbul'da Mevlid-i Şerif Programı düzenlendi. İstanbul Emniyeti Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen program, evli ve iki çocuk babası olan Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kardeşinin evinde yapıldı.

Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher için Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif'e Şehit Hasan Cevher'in ailesi, yakınları ve polisler katıldı. Programa katılanlara Şehit Hasan Cevher adına hazırlanmış Yasin-i Şerif takdim edildi. Hasan Cevher ile geçmişte görev yapmış olan ve Mevlid-i Şerif'e katılan mesai arkadaşları Cevher için "Hiç kimsenin kalbini kırdığına şahit olmadık. İyilik timsali bir insandı" dedi.