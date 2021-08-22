Sinop’u sel vurmuştu: Bu görüntü yeni çıktı!

'ALLAH'IM SEN YARDIM ET'



Selden en çok etkilenen Ayancık Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanın dakikalar içinde yıkıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, debisi yükselen Ayancık Çayı'nın kenarındaki dükkanın büyük bölümü, sel sularının şiddetiyle yıkılırken, o anları cep telefonuyla kaydeden kişinin, "Sanayi sitesinde bir dükkan daha gidiyor. Dükkan yıkılıyor. Allah'ım sen yardım et. Durum çok kötü" dediği duyuluyor.